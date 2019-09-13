Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti (1)
46 dakika önce
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışma ofisine gelmesi Ahmet Davutoğlu'nun basın açıklaması ANKARA - AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:57 Kaynak: AA
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışma ofisine gelmesi
Ahmet Davutoğlu'nun basın açıklaması ANKARA - AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.
Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti CHP'li Başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu Son Dakika: FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında cezalar açıklandı