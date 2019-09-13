Son Dakika Haberleri: Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti (1)
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Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti (1)

46 dakika önce

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışma ofisine gelmesi Ahmet Davutoğlu'nun basın açıklaması ANKARA - AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışma ofisine gelmesi

Ahmet Davutoğlu'nun basın açıklaması ANKARA - AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti (1)

Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:57 Kaynak: AA
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