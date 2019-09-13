Ahmet davutoğlu ak parti'den istifa ettiğini açıkladı-
47 dakika önce
AHMET DAVUTOĞLU AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI- (Ham görüntüler FTP adresimizde)
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
AHMET DAVUTOĞLU AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI- (Ham görüntüler FTP adresimizde)
Davutoğlu, istifa metnini okumak için 5 isimle kamera karşısına geçti Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasını yeni parti binasında açıkladı