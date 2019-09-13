Son Dakika Haberleri: Ahmet davutoğlu ak parti'den istifa ettiğini açıkladı-
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Ahmet davutoğlu ak parti'den istifa ettiğini açıkladı-

47 dakika önce

AHMET DAVUTOĞLU AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI- (Ham görüntüler FTP adresimizde)

AHMET DAVUTOĞLU AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI- (Ham görüntüler FTP adresimizde)

Ahmet davutoğlu ak parti'den istifa ettiğini açıkladı-

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
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Davutoğlu, istifa metnini okumak için 5 isimle kamera karşısına geçti
Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasını yeni parti binasında açıkladı

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