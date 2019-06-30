Ahmet Davutoğlu AK Parti'yi sert eleştirdi: Sistemde değişiklik istedi
1 saat önce
Yeni parti kurma çalışmaları içerisinde bulunduğu öne sürülen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Elazığ'da düzenlenen Gönül Dostları Buluşması'nda "AK Parti içinde çok ciddi odak kaymaları var." dedi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:24
Yeni parti kurma çalışmaları içerisinde bulunduğu öne sürülen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
, Elazığ
'da düzenlenen Gönül Dostları Buluşması'nda "Ya hesap verecek bir başbakan ya da kuvvetler ayırımı" olmalı dedi. .
Davutoğlu iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, yapılan yanlışların muhasebesinin yapılması gerektiği görüşünü beyan etti. Partinin içinden kendisine destek veren bazı insanların kameralar önünde var olan durumu meşrulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Davutoğlu, "İnsanları bu duruma düşürmemeliyiz. Herkes düşüncelerini açık bir şekilde dile getirebilmeli." şeklinde konuştu.
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