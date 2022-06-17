Ahmet Davutoğlu: "Benim Ne Damadım Bakan Oldu, Ne Akrabam Zengin Oldu, Ne Oğlum Devlet İşine Karıştı'" - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu: "Benim Ne Damadım Bakan Oldu, Ne Akrabam Zengin Oldu, Ne Oğlum Devlet İşine Karıştı'"

17.06.2022 17:15

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Bir kahvehanede kendisini eleştiren vatandaşa Davutoğlu, "Benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Bir kahvehanede kendisini eleştiren vatandaşa Davutoğlu, "Benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı" dedi.

Osmaniye'ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kadirli ilçesinde Cuma namazı sonrası Çamlıkahve de esnaf ziyareti yaptı.  Kahvehane işleten bir esnaf Davutoğlu'na ekonomik sıkıntılar ve pahalılığı şikayet etti. Kahveci esnafı, "Gübreyi filan aldık, 3 bin liradan aldığımız gübre 14-15 bin lira şu anda. Taban gübresine 14 bin lira diyorlar. Üre 20 bin lirayı buluyor. Yüzde 400, bu bizim sorunumuz en büyük sorunumuz. Şimdi soda 3 liraya satıyordum, 3,5 liraya alıyorum şimdi. Şekeri, tüpü hiç saymıyorum yani, işçilik insanlar zor durumda. Yani ne yapacağımızı şaşırdık şu anda" dedi.

Bir başka vatandaş, "Sayın Davutoğlu ekmek 10 lira insanları tek ekmeğe muhtaç ettiler" diyerek elindeki ekmeği gösterip ikram etti.

"ADAYIM AMA PARTİLER ARASI BİR MUTABAKAT OLURSA BİZ ONU DA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Bir vatandaşın Davutoğlu'na "Başbakanlık yaptınız neden aday olmuyorsunuz?" sorusunu ise Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" yanıtladı.

"HİÇBİR MÜTEAHHİTTE İMZAM YOK"

"Neden ayrıldınız?'" sorusu üzerine de Davutoğlu yanındaki esnafı işaret ederek, şöyle konuştu:

"İşte bu sebeple. O, siyasi ahlak yasasına hayır dedi. Suriyelileri getirenler onlar biz getirmedik. Esad halkını bombalayan biri. Tayyip bey eğer memleketi düzgün yönetseydi ben 6 yıl oldu ayrılalı, 6 yılda o Suriyeliler geri dönerdi. Başbakan olur olmaz bütün bakanlıkları çağırdım, brifing aldım baktım ki doğru dürüst bir çalışma yapılmamış hiçbir şeyine imza atmadım. Benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı. Bak işte Kadirlililer bilir. Sen onların peşinde git tamam devam et, milleti bu hale düşürenlere şu şekil milleti şu hale düşürenle devam et sen."

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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu: 'Benim Ne Damadım Bakan Oldu, Ne Akrabam Zengin Oldu, Ne Oğlum Devlet İşine Karıştı'' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu: "Benim Ne Damadım Bakan Oldu, Ne Akrabam Zengin Oldu, Ne Oğlum Devlet İşine Karıştı'" - Son Dakika
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