Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye 'nin İstanbul Sözleşmesi 'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, "Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir. Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Ahmet Davutoğlu: Danıştay Hukukun Üstünlüğünü Yok Sayarak Siyasi İradeye Boyun Eğmiştir - Son Dakika

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