Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi
01.11.2020 19:07
Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1'inci Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.
Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1'inci Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.
Davutoğlu, partisince ANFA Altınpark Kongre Merkezi'nde "Gelecek Senin, Gelecek Türkiye'nin" sloganıyla düzenlenen ve tek genel başkan adayı olduğu kongrede, kullanılan geçerli oyların tamamını aldı.
Kayıtlı 1010 delegeden 842'sinin oy kullandığı seçimde 13 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 829 oyun tamamını alan Ahmet Davutoğlu, partisinin ilk olağan kongresinde genel başkanlığa seçildi.
Son Dakika Selahattin Demirtaş'tan İzmir depremi paylaşımı: Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Tsunami sonucu boğularak ölen Fatma Nine son yolculuğuna uğurlandı Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok