Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi - Son Dakika

Davutoğlu, partisince ANFA Altınpark Kongre Merkezi'nde "Gelecek Senin, Gelecek Türkiye 'nin" sloganıyla düzenlenen ve tek genel başkan adayı olduğu kongrede, kullanılan geçerli oyların tamamını aldı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok