Son Dakika Haberleri: Ahmet Davutoğlu hakkında 'Anayasayı ihlal'den suç duyurusu
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Ahmet Davutoğlu hakkında 'Anayasayı ihlal'den suç duyurusu

1 saat önce

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya’da yaptığı konuşmasından dolayı Ahmet Davutoğlu hakkında “Anayasayı İhlal, Terör Suçu” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Davutoğlu hakkında 'Anayasayı ihlal'den suç duyurusu, System.String[]
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya'da yaptığı konuşmasından dolayı Ahmet Davutoğlu hakkında "Anayasayı İhlal, Terör Suçu" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Davutoğlu Sakarya'daki konuşmasında, "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır" demişti.
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Ahmet Davutoğlu, Sakarya, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:45 
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