Ahmet Davutoğlu kimdir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ahmet Davutoğlu kimdir? - Son Dakika Dünya

Ahmet Davutoğlu kimdir?

6 saat önce

Aylardır üzerinde birçok tartışmanın döndüğü eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 17 yıllık AK Parti iktidarının en önemli isimlerinden biri. Eski Başbakan Davutoğlu, görevden alındıktan sonra zaman içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yolları tamamen ayrıldı.

Ahmet Davutoğlu kimdir?, System.String[]

Aylardır üzerinde birçok tartışmanın döndüğü eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 17 yıllık AK Parti iktidarının en önemli isimlerinden biri. Eski Başbakan Davutoğlu, görevden alındıktan sonra zaman içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yolları tamamen ayrıldı.


Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Taşkent ilçesinde 26 Şubat 1959 tarihinde babası Duran ve annesi Memnune'nin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Davutoğlu, 1983-84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini bitirdi. Eşi Sare hanım ile evli olan Davutoğlu, dört çocuk basası.

Euronews.com'da Görüntüle

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Konya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu, yeni partisi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptı
Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
20:04 "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika Haber
19:57 Trump'tan "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli - Son Dakika Haber
19:50 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü - Son Dakika Haber
19:47 Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz - Son Dakika Haber
19:43 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika Haber
19:28 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Davutoğlu kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]