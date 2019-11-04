Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap
6 saat önce
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz arazi kıyağı hakkındaki habere yalanlama geldi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz arazi kıyağı hakkındaki habere yalanlama geldi.
Davutoğlu, yayımladığı basın bildirisinde, İstanbul Şehir Üniversitesi için yapılan tahsis ve devir süreçlerinde hiçbir usulsüzlük olmadığını belirterek "üniversiteye yapılan arazi devri kanunlara ve usullere tamamen uygundur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:07
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur Trump'ın azil soruşturmasında sıcak gelişme! Belgelerin yayınlanmasına başlandı Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü