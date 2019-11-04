Son Dakika Haberleri: Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap
Son Dakika Dünya Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap

Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap

6 saat önce

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz arazi kıyağı hakkındaki habere yalanlama geldi.

Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap, System.String[]

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz arazi kıyağı hakkındaki habere yalanlama geldi.


Davutoğlu, yayımladığı basın bildirisinde, İstanbul Şehir Üniversitesi için yapılan tahsis ve devir süreçlerinde hiçbir usulsüzlük olmadığını belirterek "üniversiteye yapılan arazi devri kanunlara ve usullere tamamen uygundur." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Ahmet Davutoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu
Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur Trump'ın azil soruşturmasında sıcak gelişme! Belgelerin yayınlanmasına başlandı Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 04:06:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]