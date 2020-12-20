Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum

20.12.2020 23:39

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Davutoğlu, "Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum. Nihayet Çin, bütün bu bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı aşılara ilişkin görüşlerini açıkladı.

Taha Akyol ile Elif Çakır'ın sorularına yanıt veren Ahmet Davutoğlu, aşı konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

"ÇİN AŞISINA GÜVENLE BAKAMIYORUM"

Davutoğlu, Çin aşısıyla ilgili olarak, "Ülkeyi yönetiyor olsaydım alternatif aşıların tümüyle ilgili bilimsel çalışmaların hepsini toplar değerlendirme yapardım ama aşı gibi toplumsal sağlığı doğrudan ilgilendiren bir hususta demokratik süreçlerin işlediği ülkelerdeki çalışmalara öncelik verirdim. Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum. Nihayet Çin, bütün bu bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke. Bireysel özgürlükler konusunda demokratik ve şeffaf denetim süreçlerinden geçmemiş bütün sonuçlara biraz daha teenni ile yaklaşırdım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum - Son Dakika


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