Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge'nin cenazesi, toprağa verildi.

Hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerden tedavi görürken hayatını kaybeden 82 yaşındaki Misge'nin cenazesi Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi.

Burada, Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu ve Misge'nin diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hulusi Misge'nin cenazesi Eyüpsultan Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.