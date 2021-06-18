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Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

18.06.2021 15:01

Kırklareli'ne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi. Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Ahmet Davutoğlu'na eşlik eden konvoyda kaza meydana geldi.

Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

2 KİŞİ YARALANDI

Kırklareli girişi Babaeski Kavşağında seyir halinde olan konvoyda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin'in bulunduğu otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sema Silkin ve kazaya karışan diğer araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri her iki yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı. Aracı konvoyun önde bulunan ve kazadan daha sonra haberi olan Ahmet Davutoğlu'nun hastaneye gideceği belirtildi.

Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

DAVUTOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Davutoğlu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Trakya seyahatimizde, Kırklareli'nde konvoyumuzda yaşanan trafik kazasında Genel Başkan Yardımcımız Sema Silkin Ün ve Ümraniye Gençlik Kolları Başkanımız Abdussamet Bozer ne yazık ki yaralandılar. İki değerli kardeşime geçmiş olsun diliyor, Rabbimden acil şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

Ahmet Davutoğlu, Kırklareli, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı - Son Dakika


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