Ahmet Davutoğlu, Oyunu Kullandı

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Nejat Sabuncu İlkokulunda oy kullandı.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Nejat Sabuncu İlkokulunda oy kullandı.



Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki Nejat Sabuncu İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşan Davutoğlu, 2238 numaralı sandıkta oyu kullandı.



Oy kullandıktan sonra okuldan yürüyerek ayrılan çift, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlar ve çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Davutoğlu, "Seçimi bu akşam kazanacak olan bütün adaylara siyasi kimlikleri ne olursa olsun başarılar diliyorum. Çünkü onların sağlayacağı başarı Türkiye'de demokrasinin kökleşmesine katkıda bulunacaktır ve yüz yüze komşuluk ilişkilerine dayanan yerelde bir karşılıklı anlayış ve güzel birlikte yaşama tecrübesine zemin hazırlayacaktır." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü

1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak

Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek

Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir