Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere Gaziantep'e gitti.
İl Başkanı Bekir Öztekin ve çevre illerin il başkanlarının da katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde yapılan kutlama sırasında davul zurna eşliğinde halay çekildi. Davutoğlu'nun konuşmasından önce sahneye çıkan halk oyunları ekibi, gösterilerinin ardından Davutoğlu ve eşini de oyuna davet etti. Davutoğlu, daveti geri çevirmeyerek halaya katıldı ancak ritmi yakalamakta zorlandı.
Sosyal mesafeye dikkat edilmediği görülen görüntülerde ayrıca bazı kişilerin de maske takmadığı dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Partisinin il başkanlığının açılışında halay çeken Ahmet Davutoğlu, ritmi tutturamadı - Son Dakika