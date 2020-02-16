AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

6 saat önce

Mertcan ÖZTÜRK GELECEK Partisi Genel Başkanı partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI, System.String[]

Mertcan ÖZTÜRK   GELECEK Partisi Genel Başkanı partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Küçükçekmece'deki il başkanlığının açılışını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı.

Açılış töreninde konuşan Davutoğlu, Bu hafta özel bir hafta. Bu hafta cemre havaya düşüyor. Baharın habercisi cemrenin havaya düştüğü haftadayız. Sonra suya sonra toprağa düşecek. İşte nasıl cemre havaya düştüğünde baharın habercisiyse Gelecek Partisi de ülkemizin iklimine bir bahar habercisidir. Allah cemremizi, mekanımızı hayırlı eylesin dedi.

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra il başkanlığının açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

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-İl başkanlığı

-Davutoğlu'nun gelişi

-Davutoğlu'nun açıklamaları

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Genel ve detaylar


Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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