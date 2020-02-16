Ahmet davutoğlu partisinin istanbul il başkanlığı'nın açılışını yaptı - Son Dakika

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Ahmet davutoğlu partisinin istanbul il başkanlığı'nın açılışını yaptı
7 saat önce
AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI (2) (Detay)
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI (2) (Detay)
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