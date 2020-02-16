Ahmet davutoğlu partisinin istanbul il başkanlığı'nın açılışını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet davutoğlu partisinin istanbul il başkanlığı'nın açılışını yaptı - Son Dakika

Ahmet davutoğlu partisinin istanbul il başkanlığı'nın açılışını yaptı

7 saat önce

AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI (2) (Detay)

AHMET DAVUTOĞLU PARTİSİNİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN AÇILIŞINI YAPTI (2) (Detay)

Ahmet davutoğlu partisinin istanbul il başkanlığı'nın açılışını yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
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