Üye Girişi
Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir

17.06.2021 15:00
Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir, System.String[]

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'yi bir tren gibi düşünün, Trakya bir lokomotif gibi öncülük eden, onun ününü açan bir özelliğe sahiptir" dedi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'yi bir tren gibi düşünün, Trakya bir lokomotif gibi öncülük eden, onun ününü açan bir özelliğe sahiptir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde partililerle bir araya gelip ziyaretlerde bulundu. Programına Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan'ı makamında ziyaret ederek başlayan Davutoğlu, daha sonra partililerle bir araya geldi. İlçe Başkanı Çağrı Farımaz ve partililer tarafından karşılanan Davutoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trakya'nın Türkiye için önemli bir bölge olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Ben Trakya'yı her zaman lokomotif olarak görürüm. Türkiye'yi bir tren gibi düşünün Trakya bir lokomotif gibi öncülük eden onun önünü açan bir özelliğe sahiptir. Gelecek Partisi olarak Tekirdağ'da güçlü olarak örgütlendik. İlk kongresini yaptığımız illerimizden birisi oldu. Bugün Tekirdağ'da olmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Tekirdağ kongresini pandemi nedeniyle sayılı yapmıştık ve o zaman Çorlu'ya geleceğime söz vermiştim. Çorlu, Türkiye'de hemen hemen en zengin, sanayi gücü en güçlü ilçelerinin başında gelir. İl olmayı çoktan hak etmiş o kapasitesini herkese ispatlamış bir ilçemizdir. Çorlu merkezi bir konumda her yere ulaşabilen bir konuma sahip. Haklı bir güce sahip olmuştur. Ancak bu ekonomik gücün bedeli olan tabi birçok gelişmelerle birlikte yaşanmıştır. Ergene Havzası'nda yaşanan sıkıntılar ve o konuda atılması gereken adımları da yakından takip etmişimdir" diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, Çerkezköy ilçesine geçti.


- Tekirdağ
Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir
Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir
Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir
Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir
Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir
Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Trakya Bölgesi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir - Son Dakika


Son Dakika

Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu 16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti 16:06 Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı 16:02 Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı
İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor 15:47 Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler 15:39 Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi 14:56 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Seda Sayan geri adım attı! Önce 14:46 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi

Son Dakika Haberleri
16:11 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:58 Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:39 Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
15:34 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Marco Silva haberine taraftarlar ateş püskürdü
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:06
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu         
16:04
Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi         
15:59
Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti         
15:53
"1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var         
15:41
Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı         
15:38
Kendisini kurtarmak isteyen esnafı öldürmüştü! Kendisini kurtarmak isteyen esnafı öldürmüştü! "Beni öldürün" dediği anlar ortaya çıktı         
14:55
Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu         
14:30
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı         
12:03
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:22:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Davutoğlu: Trakya, Türkiye için bir lokomotiftir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement