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Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de ekonomik kriz var, krizi görmeyen krizi çözemez
6 saat önce
AK Parti'den ayrılarak kendi siyasi örgütü Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin "gelecek vizyonu" konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Davutoğlu Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu belirterek, "Krizi görmeyen krizi çözemez. Ülkede adalet sarsıldı" dedi
AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin "gelecek vizyonu" konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Taksim Toplantıları adı altında yapılan toplantıda konuşan Davutoğlu, " Türkiye'de siyasi parti oluşumunda tek bir kimliğe bürünen yapıların başarılı olma imkanı yoktur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:42
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