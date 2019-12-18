Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de ekonomik kriz var, krizi görmeyen krizi çözemez

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin "gelecek vizyonu" konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Taksim Toplantıları adı altında yapılan toplantıda konuşan Davutoğlu, " Türkiye'de siyasi parti oluşumunda tek bir kimliğe bürünen yapıların başarılı olma imkanı yoktur" dedi.