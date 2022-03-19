Ahmet Dayı ile Ayşe Teyze'ye Metaverse Rehberi - Son Dakika

Metaverse'de kahve sohbetleri adlı yeni yazı serisindeki amacım Ahmet Dayı ve Ayşe Teyze'nin de torunlarından veya televizyon haberlerinden gördüklerinde "Nedir bu Metaverse yahu?" diye sorguladıkları zaman açıp bakabilecek bir kaynak oluşturmak.

Serinin birinci yazı başlığının böyle olmasının motivasyonu buradan gelmektedir.

Sadece ülkemizde değil Dünya'da da evrensel bir problem olmaya başlayan bilimsel-teknoloji okuryazarlık oranı oldukça düşük ve zaman ilerledikçe bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Bu oranın düşük olmasında bir sürü parametre sayılabilir, fakat baktığımızda teknolojinin ve bilimin bilgi üretim hızı, bizim bilgiyi takip etme hızımızı üstel olarak geçti ve giderek de bu fark açılmaya devam ediyor.

Dolayısıyla, buradayız Ahmet Dayı ve Ayşe Teyze!

ANLAT BAKALIM OĞUL...

Teknoloji ve bilim, bizim şu an sıcak bir evden elimizdeki ortalama bir fiyattan aldığımız akıllı telefondan bu yazıyı okutabiliyor. Büyüklerimizin de dediği gibi bu "Şeytan işi" aslında bize çok fayda sağlıyor, bu nedenle onu anlamalıyız ve takip etmeliyiz ki ondan maksimum fayda sağlayalım.

Şimdi Ayşe Teyzem, "metaverse nedir olum, artık anlat" dediğini duyar gibiyim, haklısın ama konuyu girmeden önce bunun önemini ve temellerini anlamalıyız ki öğrenelim.

Ben bu yazı serisinde örnekler üstünden gideceğim çünkü Metaverse'in soyut kısmını herkes konuşmakta fakat gerçekten anlaşılıyor mu bu tartışılır.

Ahmet Dayı, sen her gün sabah kahvaltısından sonra kahveye gitmek yerine evindeki sıcak koltuğundan yanına çayını aldığını ve çayının güzel deminden içerken arkadaşlarını bir gözlük aracılığı ile gördüğünü ve kahvede artık ne oynuyorsanız oynayabildiğiniz ve bunun hepsini aynı anda sadece evden bir gözlük ve iyi bir internet bağlantısı ile yapabildiğini düşün.

Metaverse bu kadar küçük bir Dünya değil Ahmet Dayı ve Ayşe Teyze, bu sadece günlük yapabileceklerinizi bir örneği. Torunlarınız hiç okula gitmeyebilir veya işe gitmeyip evden mezun olup evden emekli olabilirler.

Bu dünyaya diğer yazılarımızda daha detaylı gireceğiz, şimdilik çaylarımızı kahvede veya komşuda içmeye devam edeceğiz ama biraz ilerde bir yerde bu dediklerim çok uçuk bir hayal olmayıp yeni normalimiz olacaktır.

ALİ KUŞÇU GÖZLEMEVİ, ÇOCUĞUNUZA İNTERNET ÜZERİNDEN UZAY EĞİTİMİ VERİYOR

"İLKOKULLARIN EĞİTİM MÜFREDATINDA GAMEDUCATION AYARI YAPILMALI!"