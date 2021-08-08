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Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor - Son Dakika

Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor

08.08.2021 10:49

Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor Nevşehirli Ahmet dede bugüne kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturdu Ahmet dededen gençlere çağrı, "Fidan dikin" Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Soylu, 34 yıldır kasabasında bulunan...

Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor

Nevşehirli Ahmet dede bugüne kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturdu

Ahmet dededen gençlere çağrı, "Fidan dikin"

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Soylu, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor.

Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Soylu 1987 yılında kasabasında bulunan Koru dağına fidan dikmeye başladı. O tarihten bugüne kadar aralıksız olarak dağı yeşertmek için fidan diken Ahmet Soylu bugüne kadar dağa 400 bine yakın fidan dikti. 15 yaşında zaman zaman fidan diktiğini ifade eden Ahmet Soylu 1987 yılından itibaren ise her gün yüzlerce fidanı toprakla buluşturduğunu söylerken gençlere de çağrıda bulunarak her gün fidan dikin dedi. Soylu, " 15 yaşından bugüne kadar fidan dikiyor. Fidan dikmek çok sevaptır. Gece gündüz fidan dikiyorum. Kışında yazında buralara geliyorum. Yaz ayında diktiğim fidanların diplerini temizleyerek suluyorum. Dünyadaki en güzel ve en yaşanılacak şey ormandır. Orman olan yerlere yağmur yağar. Bugüne kadar çok fidan diktim. Burada dağda vakit geçirerek çalışıyorum. Kahveye gitmem, toplum içine fazla karışmıyorum. Gençlere buradan rica ediyorum. Elinizden geldiğince orman ağacı dikin" dedi.

Fırsat buldukça Koru dağına fidan dikmeye giden Ahmet Soylu'ya eşlik eden Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'te açıklamasında, Ahmet amcamı ben bildim bileli fidan diker ve bugüne kadar 350 bin ila 400 bin arasında fidanı toprakla buluşturdu dedi. Güneş, " Ahmet amcamdan Allah razı olsun. Ahmet amcam her gün bu dağlara gelir. Burada fidan diker. Bizde belediye olarak tohum ve fidan desteği veririz. Kendisi de her gün tamamen kendini burada fidan dikmeye adadı. Ben kendini bildim bileli hep bu işi yapar. Şimdiye kadar diktiği fidan 350 bin 400 bini bulmuştur. Burada çok büyük bir dağımız var. Dağdaki ağaçların büyük çoğunluğu Ahmet amcamın diktiği fidanlardan oluşuyor. Tabi bizim de Karapınar Belediyesi ve Orman İşletme İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalarda var. Hep birlikte bu dağı yeşertiyoruz. İnşallah burada diktiğimiz fidanları her geçen gün artıracağız" diye konuştu.

Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor
Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor
Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor
Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor

Ahmet Soylu, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmet dede, 34 yıldır kasabasında bulunan dağa fidan dikiyor - Son Dakika


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