Son Dakika Haberleri: Ahmet Demircan'dan Ali Kılıç'a Destek

Ahmet Demircan'dan Ali Kılıç'a Destek

53 dakika önce

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Terme adayları Ali Kılıç ile birlikte halk buluşmalarına katıldı.

Ahmet Demircan'dan Ali Kılıç'a Destek, System.String[]
Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Terme adayları Ali Kılıç ile birlikte halk buluşmalarına katıldı.

Terme'de seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ile birlikte halk buluşmalarına katıldı.

İlçede ilk olarak gençlerle bir araya gelen Ahmet Demircan ve Ali Kılıç, daha sonra birlikte Memur-Sen Terme Temsilciliğini ziyaret etti. Demircan ve Kılıç, aynı gün içerisinde Evci Mahallesi'nde 2 ayrı halk buluşmasına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Gelecek güzel günler İçin Cumhur İttifakı

Evci Karasu'da düzenlenen toplantıda vatandaşlara seslenen Ahmet Demircan, Ali Kılıç'a destek istedi. Demircan, "Yerel seçimlere az bir süre kaldı. Sadece Terme'mizin değil tüm ülkemizin kaderini belirleyecek bir seçim sürecini daha yaşayacağız. Birlik ve beraberliğimizin devamı, ülkemizin gelecek günlere çok daha sağlıklı ulaşabilmesi için Cumhur İttifakı'nın bu yerel seçimlerden zaferle çıkması şarttır" dedi.

Miliç'te söz: "24 saat hizmet edeceğiz"

Milletvekili Ahmet Demircan Miliç yöresindeki halk buluşmasında yaptığı konuşmada ise, "Ali Kılıç, Terme'yi bugün geldiği noktadan çok daha ileriye taşımak için geliyor. Sizlere 24 saat hizmet etmek için başkanlığa talip. Termelilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti'ye olan teveccühlerinin devam edeceğine inancımız tam. İşte o zaman Terme'nin hiç bir sorun ve güçlük karşısında engel tanımadığını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Ali Kılıç: "Artık eski Türkiye yok"

Belediye başkan adayı Ali Kılıç da, "Değerli Bakanımızın da söylediği gibi, vatandaşlarımız rahat olsun. Artık eski Türkiye yok. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye kattıkları belli. Bundan sonra da liderimizin önderliğinde halkımızı birçok projeyle buluşturacağız. Yeter ki biz bir olalım, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:38 Kaynak: İHA

AK Parti, Terme, Ahmet Demircan, Ali Kılıç, Politika
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