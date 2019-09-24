AA muhabirinin sorularını cevaplayan Ürdün Milli Basketbol Takımı oyuncusu 26 yaşındaki Ahmet Düverioğlu, Türk Milli Takımı'na bakışı ve 4. sezonunu geçireceği Fenerbahçe Beko ile yeni sezondaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Annesi Türk, babası ise Ürdünlü olan Ahmet Düverioğlu, basketbola 16 yaşında, babasının işleri nedeniyle gittikleri Ürdün'de başladı. Daha sonra Türkiye'ye gelerek Anadolu Efes'in altyapısına katılan Ahmet, lacivert-beyazlı takımda bir sezon forma giydi; 2016-2017 sezonu öncesi ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.



Her zaman ay-yıldızlı forma altında oynamanın hayalini kurduğunu belirten Ahmet Düverioğlu, "Küçüklüğümden beri A Milli Takım'ın tüm maçlarını izlerdim. Ürdün'e saygım sonsuz ama ben Türkiye adına oynamak istiyordum. Ancak daha önce Ürdün Milli Takımı'nda forma giydiğim için bu hayalim gerçekleşmedi. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın formasını giymeyi çok isterdim. En iyi şekilde Türk bayrağını temsil etmek isterdim ama olmadı." diye konuştu.



Türkiye Basketbol Federasyonunun, A Milli Takım'da oynayabilmesi adına çok çabaladığını vurgulayan Ahmet, "Tüm yolları denediler ama olmadı. Şu anda bir şey yapamıyoruz ama gelecekte olabilir. Türk Milli Takımı'nın formasını giymeyi çok istiyorum. Bunu tüm kalbimle söylüyorum." ifadesini kullandı.



"ABD mağlubiyetine kendi maçımdan daha fazla üzüldüm"



Ahmet Düverioğlu, Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'ye 93-92 yenilmesine çok üzüldüğünü aktardı.



Türkiye-ABD maçını soyunma odasında izlediğini vurgulayan Ahmet, "Ürdün'ün maçı bitmişti. Kaybetmiştik. Türkiye'nin ABD karşısındaki mağlubiyetine bizim kaybettiğimiz maçtan daha fazla üzüldüm. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Ancak olmadı. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. İnşallah gelecekte daha iyi sonuçlar alırlar." değerlendirmesinde bulundu.



- "Takımı beklediğimden daha iyi buldum"



Ahmet Düverioğlu, yeni sezona hazır olduklarını kaydetti.



Dünya Kupası nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya geç katıldığını aktaran Ahmet, "Henüz takımla fazla vakit geçiremedim. Yoğun tempoda hazırlık maçları oynadık. Takımı sezon öncesi hazır gördüm. Yeni ve genç oyuncuların takıma adaptasyon sağlaması için biraz zaman gerekiyor. Takımı beklediğimden daha iyi buldum. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına hazır olacağız. Anadolu Efes ile zor bir maça çıkacağız. Bu maçın önemini biliyoruz. Kupa için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni transferler Nando de Colo, Derrick Williams ve Leo Westermann'ın takıma önemli katkı sağlayacağını kaydeden Ahmet Düverioğlu, "Bu oyuncuları herkes iyi tanıyor. Ne kadar iyi oyuncu olduklarını biliyoruz. Hem saha içinde hem de saha dışında çok iyiler. Bu takımın en önemli özelliği, karakterli oyunculardan kurulu olması. Herkes aile gibi. Bu da tabii sahaya yansıyor. Yeni oyuncularla birlikte inşallah bu sezon en iyi yere gideceğiz." şeklinde konuştu.



- "Hedefimiz kupayı kaldırmak"



Ahmet Düverioğlu, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti. Avrupa Ligi'nde bu sezon 18 takımın mücadele edeceğini hatırlatan Ahmet, şunları kaydetti:



"Takımlar kadrolarını güçlendirdi. Dörtlü Final bu sezon kolay olmayacak. Tüm takımlar sezona çok istekli başlayacak. Hedefimiz Dörtlü Final'e kalmak ve kupayı kaldırmak. Ben de elimden geleni yapacağım. Bu sezon daha agresif, savaşçı ve istekli olmayı hedefliyorum. Savunmada da takıma daha çok katkı vermek istiyorum."



- "Obradovic, saha dışında çok farklı"



Ahmet Düverioğlu, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in saha dışında çok eğlenceli biri olduğunu ifade etti.



Obradovic ile tatil döneminde birçok kez görüştüğünü belirten Ahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaz döneminde beni 2-3 kez aradı. Dünya Kupası sürecinde de görüştük. Elimden geleni yapmamı istedi. Hoca, her zaman en iyisini yapmamızı ister. Benden beklentilerini biliyorum. Onun farklı bir sistemi var. Aramızda bir baba-oğul ilişkisi var. Saha içinde bize bağırabilir. Obradovic, 'Bir gün bağırmazsam bilin ki basketbolu bırakacağım.' der. Saha dışında ise çok farklı biri. Konuşmayı, eğlenmeyi ve şakalaşmayı seviyor. Çok büyük bir antrenör."



- "NBA'e en iyi şekilde gitmek istiyorum"



Ahmet Düverioğlu, hazır olduktan sonra Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giymek istediğini dile getirerek, "Her basketbolcu NBA'de oynamanın hayalini kurar. NBA'e gitmekten çok orada bir şeyler yapmak önemli. Gidip de oynayamayan oyuncular var. Ben hazır olduktan sonra en iyi şekilde NBA'e gitmek istiyorum. Bunun için daha çok çalışmam gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



