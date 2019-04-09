Son Dakika Haberleri: Ahmet Düverioğlu Üç Yıl Daha Fenerbahçe Beko'da

Ahmet Düverioğlu Üç Yıl Daha Fenerbahçe Beko'da

16 dakika önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türk pivotu Ahmet Düverioğlu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Ahmet Düverioğlu Üç Yıl Daha Fenerbahçe Beko'da, System.String[]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türk pivotu Ahmet Düverioğlu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ahmet Düverioğlu'na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz. " ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonundan itibaren forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli formayla THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2 dörtlü final ve bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:28 Kaynak: AA

Spor
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