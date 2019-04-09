Ahmet Düverioğlu Üç Yıl Daha Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türk pivotu Ahmet Düverioğlu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türk pivotu Ahmet Düverioğlu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ahmet Düverioğlu'na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz. " ifadeleri kullanıldı.



Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonundan itibaren forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli formayla THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2 dörtlü final ve bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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