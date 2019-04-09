Ahmet Düverioğlu Üç Yıl Daha Fenerbahçe'de

THY Euroleague'de normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, iç transferde imzalar arka arkaya geliyor. Dün takımın yıldız isimlerinden Ali Muhammed ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, bugün de Ahmet Düverioğlu ile üç yıllık yeni mukavele imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, önümüzdeki sezonlar için de hazırlanmayı sürdürüyor. Ekibimiz bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, başarılı pivot Ahmet Düverioğlu'nun sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2016-17 sezonundan bu yana başarıyla terleten Ahmet Düverioğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda da önemli pay sahibi olmuştu. Ahmet, formamızı giydiği süreçte gösterdiği gelişim ve ortaya koyduğu performansla da büyük takdir topladı. Takımımızın uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri olan Ahmet, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ahmet Düverioğlu'na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."