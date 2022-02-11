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Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı

11.02.2022 11:37
Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan 7 yaşındaki Ahmet Dal'ın annesi Nurşin Dal, çocuğunun zaman zaman 'Anne beni eve götür' diye sayıkladığını söyledi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan 7 yaşındaki Ahmet Dal'ın annesi Nurşin Dal, çocuğunun zaman zaman 'Anne beni eve götür' diye sayıkladığını söyledi. Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi olduğu öne sürülen kişi hakkında da işlem başlatıldı.

?Girmeli Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan Ahmet Dal, köpeklerin saldırısına uğradı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Ahmet, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Dal, buradan da Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

'SALDIRI ANINI SAYIKLIYOR'Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet'in annesi Nurşin Dal, çocuğunun zaman zaman saldırı anını sayıkladığını söyledi. Çocuğunun tedavisinin doktorlar tarafından özenle devam ettiğini kaydeden Nurşin Dal, "Pansumanları yapıldı. Yüzünde ve kollarında ciddi yaralanma var. Bu nedenle doktorlar, bazı ameliyatlar yapılabileceğini söylediler. Tedavisi sürüyor. Oğlumun bu hali beni çok üzüyor, Gaziantep'teki çocuğa köpek saldırısını izlediğim zaman, 'İnşallah benim çocuğumun başına böyle bir şey gelmez' diye sürekli dua ediyordum. Başımıza geldi, bundan sonra başka ailelerin çocuklarını başına gelmemesi için lütfen önlem alınsın. Oğlum, 'anne beni eve götür' diyor" dedi.BİR DİZİ AMELİYAT OLACAKMardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, tedavisi süren Ahmet Dal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yaralanmalar nedeniyle bir dizi ameliyat olabileceğini söyledi. Çocuğun gözlem amaçlı bir süre daha hastanede tedavisinin süreceğini belirten Yavuz, "Şu an için yaraların iyileşmesini bekleyeceğiz. Tedavisi bu anlamda devam ediyor. Doktorlarımızın kontrolünde. Gereken her türlü işlem yapılacak" diye konuştu.KÖPEKLER TOPLATILDI Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ekipler de ilçe merkezi ile olayın yaşandığı Girmeli Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını topladı. Ekipler, 9 köpeği araçlarla alarak barınağa götürdü. Merkezin Şube Müdürü Veteriner Hekim Zeynep Samancı, "Ekiplerin çalışmaları sonucunda sokakta bulunan başıboş köpekler alındı. Ekiplerimizin saha çalışması sürüyor. Sokakta bulunan tüm köpekleri toplayacağız" diye konuştu.KÖPEĞİN SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Jandarma Komutanlığı ekipleri Girmeli Mahallesi'nde çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Ahmet'e saldıran köpeğin bir vatandaşa ait çoban köpeği olduğu belirtildi. Ekipler, ismi açıklanmayan bu kişi hakkında işlem başlattı.


Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı
Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı
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Devlet Hastanesi, Nusaybin, oyunlar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika


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