Son Dakika Haberleri: Ahmet Elbi: "Karabiga Belediyesini Kazanacağız"

Ahmet Elbi: "Karabiga Belediyesini Kazanacağız"

27 dakika önce

AK Parti Karabiga Belediye Başkanı adayı Ahmet Elbi hizmet için hazır olduklarını belirtti.

Ahmet Elbi:
AK Parti Karabiga Belediye Başkanı adayı Ahmet Elbi hizmet için hazır olduklarını belirtti.

AK Parti'de görev almanın hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu ifade eden AK Parti Karabiga Belediye Başkanı adayı Ahmet Elbi, AK Parti'nin, yüce Allah'ın inayetiyle daha sonra da aziz milletin desteği ve duası ile çıktığı kutlu yolda şimdi de yeni bir zafere imza atmak için kolları sıvadığını söyledi.

AK Parti'nin kutlu yürüyüşüne milletin refahı ve huzurunu artırmak için çıktığını vurgulayan Elbi, "AK Parti, demokrat siyaset kimliğe sahip olan insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek. Karabiga'da artık değişim zamanı, Karabiga'da artık AK Parti dönemi. Her şey Karabiga halkı için. Bizim amacımız çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak. İnşallah bunu başarmakta hepimize nasip olacak. Allah'ın izniyle Karabiga Belediyesini kazanacağız. Bunu başarmaya bizim gücümüz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yeter ki, bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Hep birlikte Karabiga olalım" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Karabiga, Güncel
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