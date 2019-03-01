Son Dakika Haberleri: Ahmet Elhan, Uzun Bir Aradan Sonra Kişisel Sergisi Evin Sanat Galerisi'nde

Ahmet Elhan, Uzun Bir Aradan Sonra Kişisel Sergisi Evin Sanat Galerisi'nde

20 dakika önce

Evin Sanat Galerisi, fotoğrafın usta isimlerine açtığı sergilerine Ahmet Elhan ile devam ediyor.

Ahmet Elhan, Uzun Bir Aradan Sonra Kişisel Sergisi Evin Sanat Galerisi'nde, System.String[]

14 Mart 2019 tarihinde açılacak olan sergi, Ahmet Elhan'ın uzun bir aradan sonra kapsamlı ilk kişisel sergisi olacak.

Elhan yeni sergisinde 2010 yılından bugüne dek sırasıyla ürettiği "İkililer I", "İkililer II" ve "İkililer III" serilerinden bir seçki ve son dönem ürettiği "İkililer IV'' serisinden yapıtlar ile izleyici karşısına çıkıyor.

Sanatçı "İkililer" serisi hakkında "Bu fotoğraflarda insan yok ama insan eli var. İnsanın kendi suretine bakacağına fotoğraf üzerine düşünmesini istedim." cümleleri ile bahsediyor. Ahmet Elhan'ın uzun süredir üzerinde çalışmaya devam ettiği bu seri, fotoğrafın teknik yapısını sorgulayan ve ona eklemlenen çalışmalarından bir araya geliyor. Geleneksel fotoğraf ontolojisindeki tekil perspektif yaklaşımını yapı bozumuna uğratarak kendine özgü bir dil ile fotoğrafı yeniden tasarlıyor.

Evin Sanat Galerisi tarafından hazırlanan; Ahmet Elhan'ın, geçmişten bugüne üretim sürecini izleyeceğimiz "İkililer" serisinin yer alacağı kapsamlı kitap ise 30 Mart 2019 tarihinde sanat severlere tanıtılacak.

"İkililer IV" sergisi 13 Nisan 2019'a kadar Evin Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:46 Kaynak: Bültenler

14 Mart, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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