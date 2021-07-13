(Özel haber) Ahmet Eraslan: "Hedefimiz şampiyonluk"

- Ahmet Eraslan: "Hedefimiz şampiyonluk"

Bursa Yıldırımspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eraslan:

"Geçen yıl kaçırdığımız 2. Lig şansını bu yıl almak istiyoruz"

İSTANBUL - TFF 2. Lig'e çıkma şansını Play-Off'ta kaybeden ve tekrar şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Bursa Yıldırımspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eraslan hedeflerinin zirve olduğunu söyleyerek, "Play-Off'ta penaltılarla kaçırdığımız 2. Lig biletini bu sene almak istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan Bursa Yıldırımspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eraslan, kura çekimini değerlendirdi ve yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl olağanüstü bir sezon yaşandığını söyleyen Eraslan, "Olağanüstü bir sezonda Play-Off'u penaltılarla kaybetmiştik. Bu yıl şampiyonluk hedefleyen bir takım kuruyoruz. Başkan ve yönetim kurulu bu yönde çalışıyor. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kazasız belasız güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum, herkese hayırlı olsun" dedi. 3. Lig'de hangi takımın favori olacağının kestirilmediğini de söyleyen Eraslan, "Bunun en basit örneği biziz. BAL Ligi'nin ardından 3. Lig'e yükseldik ve geçen sezon penaltıları kazansak 2. Lig'e çıkacaktık. Sürpriz takımlar oluyor. BAL'dan gelen takımlar şampiyonluğa oynayabiliyor. Kalbimizden geçtiği gibi inşallah şampiyon oluruz ve sezon sonunda Bursa Yıldırım'ı şampiyon olarak görürüz" açıklamasını yaptı.

"Bursaspor şehri pozitif etkiliyor"

Bursaspor'un Bursa şehrindeki takımların abisi olduğunu sözlerine ekleyen Bursa Yıldırımspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eraslan, "Bursaspor, Bursa şehrinin abisi durumunda. Vakıfköy'den çıkan futbolcularla Bursaspor Süper Lig'de şampiyon oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı başarıyı gösterir. Başkanımız Ekrem Saral da bizim adımıza bir avantaj. Bursaspor bizim adımıza abi durumunda. Şehrin oyuncu yetiştirmesi bizi olumlu anlamda etkiliyor. Negatif bir etkisi olmaz zaten bunun. Biz üretime devam ediyoruz şehir olarak. Bursaspor da Süper Lig'e yükselirse bu durum bizim için büyük avantaj olur" diyerek sözlerini tamamladı.