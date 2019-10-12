Son Dakika Haberleri: Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının sesi oldu
Son Dakika Güncel Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının sesi oldu

Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının sesi oldu

21 dakika önce

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının TBMM'de sesi oldu.

Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının sesi oldu, System.String[]

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının TBMM'de sesi oldu. Meclis genel kurulunda söz alan ve Çölyak hastalığı hakkında milletvekillerini bilgilendiren Erbaş, Çölyak hastalarına ödenen sosyal yardım ücretlerinin artırılması gerektiğini söyledi.


Çölyak hastalarının ancak glütensiz ürünle beslenmesi gerektiğini belirten Ahmet Erbaş, bu hastalara SGK tarafından verilen sosyal yardım ücretinin azlığına dikkat çekti. Milletvekili Erbaş, "Bu hastalara verilen ücret 108 TL.dir. Ürünlerin fiyatları ise afaki derecede yüksektir ve kısıtlı üretilmektedir. Maalesef her ilde ürünler de bulunmamaktadır. Ürünlerin fiyatlarına bir de kargo ücreti eklendiğinde hastalarımız maddi olarak iyice zorlanmaktadır. Çölyak ödeneklerinin kesinlikle yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca her ilde belediyeler tarafından desteklenen glutensiz noktaların oluşturulması gerekmektedir. Ki Kütahya bu konuda girişimlere başlamıştır. Ürünlerin ve hammaddenin Türkiye'de üretime teşvik edilerek fiyat farkının düşürülmesi hedeflenmektedir. Temel ihtiyaç olan ekmek 15 TL'dir. Kargo ücreti eklendiğinde 18 TL'ye yükselmektedir. En temel olan ihtiyacın fiyatının böyle olması adil değildir. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan, hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bu konuda bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Milletvekili, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu
Dha yurt bülteni - 1 YPG/PKK'lı teröristlere önce kıskaç sonra çevirme: Kuzeye süpürme harekatıyla yok edilecekler Hollanda televizyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: DEAŞ'e katılan ailelerin umudu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının sesi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]