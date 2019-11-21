Son Dakika Haberleri: Ahmet Erbaş: "İŞ-KUR alımlarında belediyelerin kotası belli olsun"
Son Dakika Güncel Ahmet Erbaş: 'İŞ-KUR alımlarında belediyelerin kotası belli olsun' - Son Dakika

Ahmet Erbaş: "İŞ-KUR alımlarında belediyelerin kotası belli olsun"

6 saat önce

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İŞ-KUR üzerinden eleman alımlarında belediyenin kotasının nüfusa göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet Erbaş:

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İŞ-KUR üzerinden eleman alımlarında belediyenin kotasının nüfusa göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.


İŞ-KUR eleman alımlarında belediye başkanının hangi partiye mensup olduğunu gözetmeksizin kota verilmesi gerektiğinin altını çizen Milletvekili Ahmet Erbaş, "Özellikle İŞ-KUR üzerinden yaptığınız çalışmaları takdir etmemek imkansız ve teşekkür ediyoruz fakat burada bir kıstas koymamız gerekir. Belde belediyeler, ilçe belediyeler ve il belediyelerinin kaç kişiyi ve nasıl çalıştıracaklarını baştan belirlememiz lazım. Eğer bu kıstasları, mesela nüfus oranı ölçüsünde koymazsak adalet duygusu zedeleniyor. Şöyle bir intiba olmaya başlıyor; X partinin belediyesi daha çok İŞ-KUR üzerinden eleman çalıştırıyor veya bir başka partininki az. Bu yapıldığı an otomatikman devlete olan güven de sarsılıyor. Buna da bir kıstas getirirseniz seviniriz" dedi. - KÜTAHYA

Milletvekili, Ahmet Erbaş, Kütahya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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