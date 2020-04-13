Virüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Ülkemiz tüm halkıyla beraber bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatmak için mücadele ederken, ahlaktan nasibini almamış salgını fırsata çevirmeye çalışan insanlar da türedi. Devletimiz geçmişte olduğu gibi bu fırsatçılara bunun hesabını soracaktır" dedi.



Petrol fiyatlarının son dönemin en düşük seviyesinde olmasına rağmen gübre ve yeme gelen zamları anlayamadığını söyleyen MHP Milletvekili Erbaş, "Sağlık, Güvenlik Güçlerimiz gibi bu zorlu süreçte çiftçilerimizde tarlalarda meyve sebze ihtiyacımızın karşılanması için çalışmaktadırlar. Ancak son 15 günde gübre ve yeme gelen yüzde 30 zam, çiftçiyi üretim yapamama durumuna getirmiştir. Ne oldu da gübreye yüzde 30 zam koydunuz. Fırsatçılık yapmayın. Bu halk bunu unutmaz" diye konuştu. - KÜTAHYA