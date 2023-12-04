Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul dahil birçok ilde de hissedilen depremle ilgili ilk değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "10,42'de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya - Kumyaka'da 5,4 km odak derinliğinden M5,1'lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4'dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Milyonlarca İstanbulluyu tedirgin eden depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan şu ifadeleri kullandı; "10,42'de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya - Kumyaka'da 5,4 km odak derinliğinden M5,1'lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4'dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir."
Son Dakika › Doğa › Ahmet Ercan'dan Marmara depremiyle ilgili ilk değerlendirme: İstanbul ile ilişkisizdir - Son Dakika