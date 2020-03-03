Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi açıldı - Son Dakika

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi açıldı

10 dakika önce

Daha önce gazino olarak da faaliyet gösteren Ahmet Erkal Spor Tesisleri'ndeki bina, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimleriyle eğitim yuvasına dönüştürüldü.

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi açıldı, System.String[]

Daha önce gazino olarak da faaliyet gösteren Ahmet Erkal Spor Tesisleri'ndeki bina, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimleriyle eğitim yuvasına dönüştürüldü.


Ahmet Erkal Spor Tesisleri, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi adı altında öğrencilere hizmet vermeye başladı. Geleceğe büyük bir adım atmak isteyen öğrenciler, Topaloğlu ve ekibin üstün gayretleriyle eğitim yuvasına dönüştürülen merkezde deneme sınavına tabi tutuldu. Belediye Başkanı Topaloğlu, sınıfa girerek, sınava giren öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. 'Eğitim varsa gelecek var' sloganıyla hareket eden Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, dün açılışın yapıldığı kurs merkezinin daha önce restoran ve gazino olarak kullanıldığını, son olarak da güreşçilere verildiğini söyledi.


Topaloğlu, eğitimin olmadığı yerde başarının da olmayacağının altını çizerek, "Buranın bakımını ve onarımını yaparak kurs merkezi haline getirdik. 12 derslikten oluşan bir eğitim yuvası. İçeride de deneme sınavları başlamış durumda. Şu ana kadar 151 öğrenci başvuruda bulundu. Çocuklarımızın geleceğini teminat altına almak bizim boynumuzun borcudur" dedi.


Türkiye'de eğitimin artık paraya döndüğünü ifade eden Topaloğlu, parası olmayan öğrencilerin sokakta gezmeleri yerine onlara sahip çıktıklarını kaydetti.


"Burası artık öğrencilerin evi olacak"


Topaloğlu, daha önce Göynük Belediyesi döneminde de eğitime büyük önem verdiklerini hatırlatarak, "Eğitime olan desteğimizi hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Biz sürekli öğrencilerin yanında olacağız. Onlar bizim yanlarında olduğumuzu hissedecek. Huzurlu bir ülke istiyorsak eğitime ve öğrencilere destek vermek zorundayız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bile Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş. Burası artık öğrencilerin evi olacak. Burada 12 ay boyunca eğitim olacak. Şu anda burada üniversiteye hazırlık kursları var ama 8. sınıflara da kurs vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Kemer'de artık hiçbir öğrencinin benim param yok ben nasıl üniversiteye hazırlanacağım diye bir kaygısı olmayacak. Kurs merkezimiz Kemer'e hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.


Kurs merkezin içerisinde kütüphane, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı, 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fizik 2 kimya ve coğrafya bilim dersliği, kız ve erkek tuvaletler, engelli tuvaletleri, kantin ve çay bahçesi bulunuyor. - ANTALYA

Necati Topaloğlu, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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