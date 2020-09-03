Ahmet Gazi Caddesi sakinleri, Milas Belediyesi'nin yeşil alanı korumasını istedi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesi Ahmet Gazi Caddesi üzerinde yaşayan vatandaşlar, cadde üzerine bulunan ve zamanında yeşil alan olarak tahsis edildiğini ileri sürdükleri boş alanın kamyon ve iş makineleri için otopark olarak kullanılmasından şikayetçi oldular. Ağır tonajlı ve aşırı gürültülü iş makinelerinin mahallede ciddi derecede gürültü kirliliğine neden olduğunu ileri süren vatandaşlar, "Bu alan Belediyeye yeşil alan olarak terk edilmiş. Belediye ise amacı dışında kullanıyor. Şehrin merkezinde oluşan gürültüden dolayı uyuyamaz hale geldik" diye konuştular.

Milas'ın Ahmet Çavuş - Hayıtlı Mahallesi Ahmet Gazi Caddesi üzerinde bulunan boş alan, uzun zamandan beri ücretsiz otopark olarak hizmet veriyor. Alanın daha önce Milas Belediyesi'ne yeşil alan ve park yapılması için terk edildiğini iddia eden mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Şikayetlerini mahalle muhtarları aracılığı ile Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne topladıkları imza ve dilekçe ile bildiren mahalleli şikayet dilekçelerinde "Ahmet Gazi Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait yeşil alan olarak terk edilmiş arsa, belediye tarafından ücretsiz otoparka çevrilerek uzun zamandır bu şekilde kullanılmakta. Mahalle sakinleri olarak son zamanlarda özellikle ağır iş makinalarının otoparkı olması, sabah çok erken ve akşam geç saatlerde tırların gürültülerinden uyuyamaz hale geldik. Mahalle arasında yaşanabilecek herhangi bir kazayı önlemek amacıyla konunun üzerinde durulmasını, şikayetimizin dikkate alınmasını rica ederiz" ifadelerine yer verdiler.

Mahalle sakinlerinden Cem Karasu, otopark olarak kullanılan bölgenin yıllar önce aile büyükleri tarafından yeşil alan yapılması için Milas Belediyesi'ne terk edildiğini ifade ederek, "Bizler mahalle sakinleri olarak yıllardan beri bu alanın yeşillendirilmesini, park alanı yapılmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar bırakın bir tek ağaç dikilmesini, çim bile ekilmedi. Hatta şuanda ücretsiz otoparka çevrildi. Şehrimizin otoparka da ihtiyacı var. Fakat buranın da belediyeye terki yapıldığı şekilde yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyoruz" dedi. - MUĞLA