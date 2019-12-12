Ahmet Güneştekin'in "Seçilmiş İşler" sergisi MAMM'da açıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Güneştekin'in 'Seçilmiş İşler' sergisi MAMM'da açıldı - Son Dakika

Ahmet Güneştekin'in "Seçilmiş İşler" sergisi MAMM'da açıldı

6 saat önce

CerModern'in alt markası MAMM sanat galerisi, Ahmet Güneştekin'in "Seçilmiş İşler" sergisi ile açıldı.

CerModern'in alt markası MAMM sanat galerisi, Ahmet Güneştekin'in "Seçilmiş İşler" sergisi ile açıldı.

CerModern Kültür Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, MAMM'da düzenlenen sergi açılışında yaptığı konuşmada, galerinin de CerModern'in ruhunu taşıdığını belirterek, Emre Arolat'ın bu özel yapısını sanatsal yaklaşımla daha da anlamlı kılmaya çalışacaklarını söyledi.

Ahmet Güneştekin ise başkentlilerle daha önce CerModern ve Güler Sanat'ta açtığı sergililer vesilesiyle buluştuğunu ifade ederek, Ankaralı sanatseverlerin kendisi için değerli olduğunu belirtti.

Yeni açılan galeriyi inşaat aşamasında görüp beğendiğini anlatan Güneştekin, "Mağazaların eğlence yerlerinin yeme içme mekanlarının olduğu, yani insanların yoğun olarak bulunduğu, toplandığı yerler sanat için iyi yerlerdir. Dünyanın birçok yerinde AVM'lerin içinde sanat galerileri var. Türkiye'de de Ankara buna öncelik edecek." dedi.

Güneştekin, MAMM'daki ilk serginin kendisine ait olmasından gurur duyduğu sözlerine ekledi.

Ahmet Güneştekin'in seramik çalışmalarının da yer aldığı 30 parçadan oluşan Seçilmiş İşler sergisi, 24 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Ahmet Güneştekin'in Seçilmiş İşler sergisi MAMM'da açıldı

Ahmet Güneştekin, Emre Arolat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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