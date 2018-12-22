Son Dakika Haberleri: Ahmet Gürgen: "Savunma Yapamadık"

Ahmet Gürgen: "Savunma Yapamadık"

7 saat önce

- Ahmet Gürgen: "Savunma yapamadık"İSTANBUL - Beşiktaş karşısında savunmada eksik kaldıklarını söyleyen Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, "Özellikle savunma stratejilerimizi yerine getiremedik.

- Ahmet Gürgen: "Savunma yapamadık"

İSTANBUL - Beşiktaş karşısında savunmada eksik kaldıklarını söyleyen Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, "Özellikle savunma stratejilerimizi yerine getiremedik. Savunma yapamadık" dedi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Banvit, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'a 95-75 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, çok iyi bir takımla karşılaştıklarını ifade ederek, "Özellikle savunma stratejilerimizi yerine getiremedik. Savunma yapamadık. Yapamamamızın sebebi oradaki özellikle 5 numara pozisyonundaki oyuncularımızın hem hücumda hem savunmada görevlerini yapmamaları. Bu oyunun başlangıç noktası 1 ile 5 bence, onlar sahada yoktu. Sonuçta bunu bir kere daha gördük. Basketbol basit ama stratejik bir oyun. Özellikle konsantre anlamında çok daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Oyunu hem savunma hem hücumda saçma sapan oynayamayız. Beşiktaş'ı kutluyorum" diye konuştu.
Banvit basketbolcusu Şehmus Hazer ise, "Öncelikle maç kazanabileceğimiz bir maçtı. Kötü oynadık, direnç gösteremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

Banvit, Beşiktaş, Spor
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