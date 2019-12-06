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Ahmet Hakan Coşkun'un darbedilmesi davasında karar

6 saat önce

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un Şişli'deki evinin önünde darbedilmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, "kasten yaralama" suçundan 5 sanık 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı, 2 sanık ise beraat etti.

Ahmet Hakan Coşkun'un darbedilmesi davasında karar, System.String[]

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un Şişli'deki evinin önünde darbedilmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, "kasten yaralama" suçundan 5 sanık 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı, 2 sanık ise beraat etti.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan Kamuran Ergin cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Dosyayı karara bağlayacağını belirten hakim taraflara son sözlerini sordu.

Müşteki Coşkun'un avukatları, sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Sanık Yahya Kemel Gezer'in avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, olayın azmettiricisi Yahya Kemal Gezen ile Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Ahmet Şengüler'in, Ahmet Hakan Coşkun'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Bu sanıkları Sari Demir'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 6'şar ay, Cemal Ceyhun Kıral'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 4'er ay 15'er gün hapisle cezalandıran mahkeme, sanıkların geçmişteki halini dikkate alarak bir daha suç işlemekten çekinecekleri hususunda kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanıkları "mala zarar verme" suçundan da 3'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık Ahmet Şengüler'e ayrıca "hakaret" suçundan da 3 bin 600 lira adli para cezası veren mahkeme, bu ceza hükmünün de açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık'ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetti.

Ahmet Hakan Coşkun, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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