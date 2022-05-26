Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz? - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?

26.05.2022 00:05

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye misafir olduğu televizyon programında Ahmet Hakan tarafından "Korkarak da soracağım ama botoks yaptırıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İnce ise "Hayır" yanıtını vererek "Makyajı güzel yapmışlardır. Ya da o gün çok yorgunumdur" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olarak gazeteci Zafer Şahin ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin sorularını yanıtladı.

"BOTOKS YAPTIRIYOR MUSUNUZ?" DİYE SORDU

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce'ye sunucu Ahmet Hakan tarafından reklama gidilmeden hemen önce "Korkarak da soracağım ama botoks yaptırıyor musunuz?" diye soruldu.

"MAKYAJI GÜZEL YAPMIŞLARDIR"

Soruya kesin bir dille "Hayır" diyen İnce, geçen programda yüzünün seyircilere farklı görülmesiyle ilgili ise "Makyajı güzel yapmışlardır. Ya da o gün çok yorgunumdur" dedi.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Murat Gezici, CNN Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz? - Son Dakika


Son Dakika
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:34 Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış
23:33 Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
23:08 Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda
23:07 Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 00:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement