Son Dakika Haberleri: Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa 2 yıl 2 ay hapis
Son Dakika Güncel Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa 2 yıl 2 ay hapis - Son Dakika

Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa 2 yıl 2 ay hapis

7 saat önce

Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edilirken, 2 sanığın ise beraatına karar verildi.

Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa 2 yıl 2 ay hapis, System.String[]

Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edilirken, 2 sanığın ise beraatına karar verildi.

Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'un Şişli'deki evinin önünde 1 Ekim 2015 tarihinde saldırıya uğramasına ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Kamuran Ergin SEGBİS yoluyla katılırken, gazeteci Coşkun'un avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararın açılacağını kaydeden hakim, taraflara son sözlerini sordu. Gazeteci Coşkun'un avukatları sanıkların cezalandırılmalarını isterken, sanık avukatları müvekkillerinin beraatını talep etti.

Mahkeme, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık'ın "kasten yaralama" suçundan beraatlarına, aralarında olayın azmettiricisi olan Yahya Kemal Gezen'in de bulunduğu 5 sanığın ise aynı suçtan ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, aynı sanıkların "mala zarar verme" suçundan da 3'er bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Gezen'in de aralarında bulunduğu 5 sanığı ayrıca Ahmet Hakan'ın şoförü Sari Demir ve koruması Cemal Ceyhun Kıral'ı darp etmelerine yönelik ise 'kasten yaralama' suçundan 10 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, Kıral ve Demir'i darp etmekten verilen hapis cezalarında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

(İrem Demir/İHA)

Ahmet Hakan Coşkun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak
Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı Halkbank: "Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız" Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:23:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa 2 yıl 2 ay hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]