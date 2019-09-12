Ahmet Hakan'ın şoförünün yargılanmasına başlandı

Gazeteci-Yazar Ahmet Hakan Coşkun'un imzasını taklit ettiği ve dairesini 170 bin TL'ye kiraya verdiği iddia edilen eski şoförünün yargılanmasına başlandı.



Gazeteci-Yazar Ahmet Hakan Coşkun'un imzasını taklit ettiği ve dairesini 170 bin TL karşılığında kiraya verip, parayı kullandığı iddia edilen eski şoförü Sari Demir'in 'özel belgede sahtecilik' ve 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sari Demir katılırken, Ahmet Hakan Coşkun'u avukatı Kadriye Merve Akın Özbek temsil etti.



"Paraların tahsilatıyla ben ilgilenirim"



Duruşmada savunma yapan sanık Sari Demir, "Ben müştekinin şoförüydüm, ancak taşınmazları ile ben ilgilenirim. Bana vekalet vermiştir. Bu vekaletname ile taşınmazların kiraya verilmesini ve paraların tahsilatıyla ben ilgilenirim. Ancak kiraya vermeden müştekiyi arar ve onayını alırım. Söz konusu olayda da vekalet uyarınca sözleşmeyi imzaladım. 7 bin 500 liraya anlaştık ve müşteki de bunu kabul etti. Bu kiracıdan önceki kiracıyı da ben bulmuştum, sözleşmeyi de ben imzalamıştım. Artık işten ayrılmak istediğimi ve 100 bin lira tazminat istediğimi söylediğimde bunu kabul etmediği gibi böyle bir davayla karşı karşıya kaldım. Kiralayan altındaki imzalar bana aittir" dedi.



"Davaya katılmak istiyoruz"



Sanığın beyanlarına ilişkin konuşan ve beyanlarının kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan avukat Kadriye Merve Akın Özbek, "Çünkü müştekinin birçok gayrimenkulü vardır. Sanık söz konusu yeri müştekinin haberi olmaksızın ve müşteki adına imza atmak suretiyle kiraya vermiş, kiraları kendisi almıştır. Müşteki durumu sonradan fark etmiştir, çünkü çok fazla taşınmazı vardır. Bu olay ortaya çıkınca da sözleşmesini haklı sebeple feshettik. Davaya katılmak istiyoruz" diye belirtti.



Mahkeme, davaya katılma talebini kabul ederek tebliğe rağmen duruşmaya katılmayan Ahmet Hakan Coşkun'un zorla getirilmesine karar verdi. Sanığın delilleri mahkemeye sunması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Hakan Coşkun'un şoförlüğünü yapan sanık Sari Demir'e Trump Towers Residence'da kendisine ait taşınmazı kiraya vermesini istediği ve kiracı bulursa evi göstermesi için anahtarı teslim ettiği belirtildi.



Sanığın taşınmazı kiraya verdiğinin anlatıldığı iddianamede, sanık Demir'in özel belge hükmünde kira sözleşmesini düzenlediği ve Coşkun adına imzaladığı, kiracıdan aldığı 170 bin TL'yi Coşkun'a vermediği belirtildi.



İddianamede sanık Sari Demir'in 'özel belgede sahtecilik' ve 'hizmet nedeniyle görevi kötü kullanma' suçlarından 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL