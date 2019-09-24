Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak

Van'ın Erciş ilçesinde geçen ay geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki caddede yaşatılacak.

Ahlat Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla Dursun'un isminin, Ahlat'ta Selçuklu Parkı'nın karşındaki caddeye verileceği belirtildi.

Açıklamada, bilgi, birikimi ve eserleriyle adeta Türkiye'nin kültür hafızası olan ve Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri öncesinde Ahlat'ta incelemelerde bulunan Dursun'un Erciş'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, belediye meclisinin bir vefa örneği sergilediğini belirterek "Birçok alanda ülkemize katkısı olan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hocamızın isminin caddeye verilmesi konusunda karar alan Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.