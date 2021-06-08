Ahmet Hamdi Tanpınar, doğum yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anılacak - Son Dakika

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında, ömrünün son 20 yılını geçirdiği ve birçok eserine ilham kaynağı olan Beyoğlu'nda özel bir programla anılacak.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde 10 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek anma programında, sergiden konser ve söyleşilere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğindeki programa, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü destek veriyor.

Tanpınar'ın birçok kıymetli hatırası ilk kez sergilenecek

Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anma programı kapsamında 10 Haziran'da açılacak sergide ziyaretçiler, usta yazarın zengin dünyasını görebilecek.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, Tanpınar'ın önemli eserlerinin yanı sıra, özel eşyalarından el yazması metinlerine, kişisel notlarından imzalı kitaplarına kadar birçok kıymetli hatırası ilk kez gün yüzüne çıkacak.

Sergide ayrıca "İstanbul Bir Terkip", "Şehrin Zamanı", "Serten Işıktan Bir Harita" isimli 3 adet video art da sanat ve edebiyatseverlerin beğenisine sunulacak.

Usta edebiyatçının eserlerinden bestelenen şarkılar seslendirilecek

Sergi açılışının ardından kaleme aldığı romanlarıyla denemeleriyle ve şiiriyle Türk edebiyatına derin izler bırakan Tanpınar'ın eserlerinden bestelenen şarkıların seslendirileceği bir konser de gerçekleştirilecek.

Yaklaşık bir ay sürecek etkinliklerde, Tanpınar'ın hatıraları ve bıraktığı eşsiz eserler üzerine de çevrim içi olarak birçok söyleşi programı düzenlenecek.

Söyleşi programı kapsamında 10 Haziran'da "Selam Olsun", 15 Haziran'da "Hep Aynı Hayalin Peşinde", 18 Haziran'da "Rüya'nın Sesi: Tanpınar'ın Şiiri", 22 Haziran'da "Beş Şehir'in İzinde", 24 Haziran'da "Tanpınar'ın Ufkundan Osmanlı Estetiği", 25 Haziran'da "Tanpınar'da Resim, Sinema ve Müzik", 26 Haziran'da ise "Poetik İmkanlar Açısından Tanpınar'ın Edebi Dili" başlıklı konuşmalar yapılacak.