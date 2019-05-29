Son Dakika Haberleri: Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri yarışması
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri yarışması

1 saat önce

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri" yarışmasının ödül törenini 30 Mayıs'ta düzenleneceği bildirildi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri yarışması, System.String[]
Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri" yarışmasının ödül törenini 30 Mayıs'ta düzenleneceği bildirildi.
Belediyede yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Elemeleri geçerek finale kalan eserler arasından seçilen en iyilerin ödüllendirileceği yarışmada, birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve bir kişiye de 2 bin lira teşvik ödülü verilecek.
Her sene farklı bir konuyla misafirlerini ağırlayan yarışmanın bu yılki temasının çocuk, doğa ve hayvan konulu masallar olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:14 Kaynak: AA
Kepez Belediyesi, Edebiyat, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asena Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı Davutoğlu'nun eski danışmanı, İmamoğlu ile askerlik fotoğrafını paylaştı Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]