Üye Girişi
AHMET HAMDİ TANPINAR VEFATININ 60'INCI YILINDA ZEYTİNBURNU'NDA ANILDI - Son Dakika

AHMET HAMDİ TANPINAR VEFATININ 60'INCI YILINDA ZEYTİNBURNU'NDA ANILDI

21.01.2022 17:33

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60'ıncı yılında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumla anıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60'ıncı yılında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumla anıldı.

Zeytinburnu Belediyesi? Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anma amaçlı sempozyum düzenledi. Bugün 15.00'da açılışı gerçekleştirilen sempozyuma, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın yanı sıra aralarında çok sayıda akademisyenin de bulunduğu 28 konuşmacı katıldı. Katılımı herkese açık olan sempozyumun 22 Ocak'ta da devam edeceği belirtildi.

'ÇEVRESİYLE OLAN İLİŞKİLERİ ELE ALINDI'

Vefatının 60'ıncı Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu'nda; edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirleri ele alındı. İnternet üzerinden de yayınlanan sempozyum, 6 oturumdan oluşuyor. 1'inci gün programında Tanpınar'ın çevresiyle olan ilişkileri, edebiyat tarihi üzerine olan bakış açısı ve şehir kültürü hakkındaki fikirleri değerlendirildi.

PARAMPARÇA ŞİİRİNİ OKUDU

Bugüne kadar yaptığı hizmetler için Başkan Arısoy'a teşekkürlerini ileten Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı konuşmasında, 'Böyle bir sempozyum düzenlendiği için çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili bir sempozyumun düzenlenmiş olması bugünlerde ayrıca manidar' dedi. Prof. Dr. Nabi Avcı gençlere Fikret Adil'in Asmalı Mescit kitabını okumalarını önererek sözlerini Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Paramparça şiirini okuyarak tamamladı.

'BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM İÇİN SEMPOZYUM YAPTIK'

Sempozyuma katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise 'Ahmet Hamdi Tanpınar'ı yad etmek adına bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Toplam 6 oturumda 28 akademisyen, edebiyatçı ve kültür insanı Tanpınar'ı bizlere anlatacak. Tanpınar, şiirden romana, öyküden makaleye, edebiyattan tarihe birçok alanda çok kıymetli bir şahsiyettir. 19'uncu asırda büyük eserler vermiş, ayrıca milletvekilliği yapmış, Türkiye'yi etkilemiş önemli bir kişidir. Büyük edebiyatçımızdır. Mehmet Akif, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Tarık Buğra, Kemal Tahir gibi önemli insanları kültür merkezimizde sempozyumla andık. Böyle önemli kişileri anmaya da devam edeceğiz' açıklamasını yaptı.

AHMET HAMDİ TANPINAR VEFATININ 60'INCI YILINDA ZEYTİNBURNU'NDA ANILDI
AHMET HAMDİ TANPINAR VEFATININ 60'INCI YILINDA ZEYTİNBURNU'NDA ANILDI
AHMET HAMDİ TANPINAR VEFATININ 60'INCI YILINDA ZEYTİNBURNU'NDA ANILDI

YORUMLAR
500

Ahmet Hamdi Tanpınar, Zeytinburnu, Sempozyum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AHMET HAMDİ TANPINAR VEFATININ 60'INCI YILINDA ZEYTİNBURNU'NDA ANILDI - Son Dakika


Fransız kadın turisti kaçırıp darp ettikten sonra taksiden atarak sürükledi Fransız kadın turisti kaçırıp darp ettikten sonra taksiden atarak sürükledi         
18:07
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı         
17:44
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı         
16:54
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
17:55 Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi
17:53 Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı
17:43 İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
17:42 İşten eve gidecekler dikkat! İstanbul'da kar etkisini artırdı, trafik durma noktasında
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 18:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: AHMET HAMDİ TANPINAR VEFATININ 60'INCI YILINDA ZEYTİNBURNU'NDA ANILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement