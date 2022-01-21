AHMET HAMDİ TANPINAR VEFATININ 60'INCI YILINDA ZEYTİNBURNU'NDA ANILDI - Son Dakika

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60'ıncı yılında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumla anıldı.

Zeytinburnu Belediyesi? Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anma amaçlı sempozyum düzenledi. Bugün 15.00'da açılışı gerçekleştirilen sempozyuma, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın yanı sıra aralarında çok sayıda akademisyenin de bulunduğu 28 konuşmacı katıldı. Katılımı herkese açık olan sempozyumun 22 Ocak'ta da devam edeceği belirtildi.

'ÇEVRESİYLE OLAN İLİŞKİLERİ ELE ALINDI'

Vefatının 60'ıncı Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu'nda; edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirleri ele alındı. İnternet üzerinden de yayınlanan sempozyum, 6 oturumdan oluşuyor. 1'inci gün programında Tanpınar'ın çevresiyle olan ilişkileri, edebiyat tarihi üzerine olan bakış açısı ve şehir kültürü hakkındaki fikirleri değerlendirildi.

PARAMPARÇA ŞİİRİNİ OKUDU

Bugüne kadar yaptığı hizmetler için Başkan Arısoy'a teşekkürlerini ileten Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı konuşmasında, 'Böyle bir sempozyum düzenlendiği için çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili bir sempozyumun düzenlenmiş olması bugünlerde ayrıca manidar' dedi. Prof. Dr. Nabi Avcı gençlere Fikret Adil'in Asmalı Mescit kitabını okumalarını önererek sözlerini Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Paramparça şiirini okuyarak tamamladı.

'BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM İÇİN SEMPOZYUM YAPTIK'

Sempozyuma katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise 'Ahmet Hamdi Tanpınar'ı yad etmek adına bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Toplam 6 oturumda 28 akademisyen, edebiyatçı ve kültür insanı Tanpınar'ı bizlere anlatacak. Tanpınar, şiirden romana, öyküden makaleye, edebiyattan tarihe birçok alanda çok kıymetli bir şahsiyettir. 19'uncu asırda büyük eserler vermiş, ayrıca milletvekilliği yapmış, Türkiye'yi etkilemiş önemli bir kişidir. Büyük edebiyatçımızdır. Mehmet Akif, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Tarık Buğra, Kemal Tahir gibi önemli insanları kültür merkezimizde sempozyumla andık. Böyle önemli kişileri anmaya da devam edeceğiz' açıklamasını yaptı.