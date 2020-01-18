Ahmet: İki Gözüm 7 Şubat'ta vizyonda - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ahmet: İki Gözüm 7 Şubat'ta vizyonda - Son Dakika Magazin

Ahmet: İki Gözüm 7 Şubat'ta vizyonda

6 saat önce

Başrolünü Özgür Tüzer'in üstlendiği film, 7 Şubat'ta vizyona girecek.

Ahmet: İki Gözüm 7 Şubat'ta vizyonda, System.String[]

Başrolünü Özgür Tüzer'in üstlendiği film, 7 Şubat'ta vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Özgür Tüzer'in yanı sıra Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız ve Yelda Reynaud da yer alıyor.

Metin Yıldız, Serdar Orçin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:41 
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