Ahmet: İki Gözüm 7 Şubat'ta vizyonda
6 saat önce
Başrolünü Özgür Tüzer'in üstlendiği film, 7 Şubat'ta vizyona girecek.
Başrolünü Özgür Tüzer'in üstlendiği film, 7 Şubat'ta vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Özgür Tüzer'in yanı sıra Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız ve Yelda Reynaud da yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:41
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