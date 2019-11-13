Son Dakika Haberleri: Ahmet'in kanseri yenme umudu annesinin yurt dışı yasağına takıldı: Zekiye Ataç pasaport bekliyor
Son Dakika Dünya Ahmet'in kanseri yenme umudu annesinin yurt dışı yasağına takıldı: Zekiye Ataç pasaport bekliyor - Son Dakika Dünya

Ahmet'in kanseri yenme umudu annesinin yurt dışı yasağına takıldı: Zekiye Ataç pasaport bekliyor

7 saat önce

Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç için Almanya'da tedavi umudu doğdu. Pasaportu iptal edilen anne Zekiye Ataç, oğlu Ahmet'in tedavisi için yetkililere yurt dışına çıkış yasağını kaldırma çağrısı yapıyor.

Ahmet'in kanseri yenme umudu annesinin yurt dışı yasağına takıldı: Zekiye Ataç pasaport bekliyor, System.String[]

Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç için Almanya'da tedavi umudu doğdu. Pasaportu iptal edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan anne Zekiye Ataç, oğlu Ahmet'in tedavisi için yetkililere yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması çağrısı yapıyor.


Kanser hastalığını tutuklu babası Harun Reha Ataç ile birlikte yenme çağrısıyla tanınan 8 yaşındaki Ahmet Burhan'ın hastalığı 4. evreye ilerledi. Anne Zekiye Ataç'ın oğlunun tedavisi için arayışları sonuç verdi. Almanya'nın Köln kentinde bulunan İmmün-Onkoloji Merkezi, Ahmet'i tedavi etmeyi kabul etti.

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Almanya, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:46 
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