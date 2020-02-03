Ahmet'in kumbarasında biriktirdiği para depremzedelere yardım oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet'in kumbarasında biriktirdiği para depremzedelere yardım oldu - Son Dakika

Ahmet'in kumbarasında biriktirdiği para depremzedelere yardım oldu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde Plevne İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Samet Sarı (13), kumbarasında biriktiği harçlıklarla aldığı 1 koli gıda malzemesini Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere belediye yetkililerine teslim etti.

Ahmet'in kumbarasında biriktirdiği para depremzedelere yardım oldu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde Plevne İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Samet Sarı (13), kumbarasında biriktiği harçlıklarla aldığı 1 koli gıda malzemesini Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere belediye yetkililerine teslim etti.

Lapseki Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya Plevne İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Samet Sarı da, kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 100 TL'ye yakın harçlığını bağışlayarak destek oldu. Sarı, kumbarasındaki tüm birikimiyle bir koli gıda malzemesi alarak yetkililere teslim etti. Belediye personeli, Ahmet Samet Sarı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.


Lapseki, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
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