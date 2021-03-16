Ahmet İzgi Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor U19 Takımı Teknik Direktörü Ahmet İzgi oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezonda Gelişim U19 takımı Teknik Direktörlüğünü Ahmet İzgi yapacak. Ahmet İzgi, Sarı Kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz hafta başlayan 2020-2021 sezonu ilk maçında hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kaybeden Kayserispor takımının başında saha kenarında tecrübeli teknik adam Ahmet İzgi yer aldı.

55 yaşındaki Ahmet İzgi daha önce Hes Kablo Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Fethiyespor, Aksarayspor, Özvatan Gençlikspor ve Develispor gibi takımlarda görev yapmıştı. - KAYSERİ