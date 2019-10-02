Son Dakika Haberleri: Ahmet, kanser hastalığını babası ile yenmek için bekliyor
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Ahmet, kanser hastalığını babası ile yenmek için bekliyor

1 saat önce

Zekiye Ataç, kanser hastası 8 yaşındaki oğlu Ahmet Burhan Ataç için sosyal medyada kampanya başlattı.

Zekiye Ataç, kanser hastası 8 yaşındaki oğlu Ahmet Burhan Ataç için sosyal medyada kampanya başlattı. Ailenin tek isteği, Ahmet'in zorlu hastalık ve tedavi sürecini tutuklu yargılanan babası Harun Reha Ataç ile beraber atlatması.

Ahmet, kanser hastalığını babası ile yenmek için bekliyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:57 
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