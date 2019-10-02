Ahmet, kanser hastalığını babası ile yenmek için bekliyor
1 saat önce
Zekiye Ataç, kanser hastası 8 yaşındaki oğlu Ahmet Burhan Ataç için sosyal medyada kampanya başlattı.
Zekiye Ataç, kanser hastası 8 yaşındaki oğlu Ahmet Burhan Ataç için sosyal medyada kampanya başlattı. Ailenin tek isteği, Ahmet'in zorlu hastalık ve tedavi sürecini tutuklu yargılanan babası Harun Reha Ataç ile beraber atlatması.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:57
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