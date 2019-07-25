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Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan, Burak ve Douglas açıklaması

44 dakika önce

Ahmet Kavalcı: "Dorukhan için ancak çok uçuk teklif gelirse düşünürüz" "Abdullah Avcı Dorukhan ve Burak'ın gitmesini kesinlikle istemiyor" Beşiktaş, Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Ahmet Kavalcı'dan Dorukhan, Burak ve Douglas açıklaması, System.String[]

Ahmet Kavalcı: "Dorukhan için ancak çok uçuk teklif gelirse düşünürüz"
"Abdullah Avcı Dorukhan ve Burak'ın gitmesini kesinlikle istemiyor"

Beşiktaş, Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

ALİ DANAŞ, SAALFELDEN-DHA

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı siyah beyazlıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Bu sabah yapılan antrenman esnasında basın mensupları ile sohbet eden Kavalcı,transfer haberlerinin manşetinden yer alan Dorukan ve Burak için " hocamız her iki oyuncunun da gitmesini kesinlikle istemiyor.Dorukhan için de şu ana kadar gelen teklifler istediğimiz seviyede değil,çok uçuk bir teklif gelirse belki" diye konuştu.

Kavalcı Burak ve Dorukhan için " Burak ve Dorukhan bizim için en önemli oyunculardan ikisi.Hocamızla daha önce yaptığımız toplantıda ikisinin de kesinlikle bırakılmasını istemediğini bize bildirdi.Zaten biz de konuşulan rakamlara bırakmayız.Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak.Dorukhan için de teklifler vardı ancak doğrudan reddettik.Ancak çok uçuk, hayır diyemeyeceğimiz bir teklif gelirse değerlendiririz.Onu da bir şartla; yine hocamıza sorarak değerlendiririz.Tamam derse satarız, hayır derse yine satmayız" ifadelerini kullandı.

Diğer transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Kavalcı, Abdullah Avcı'nın istediği üç mevki olan sağ bek, sol bek ve stoper bölgesine takviye yapacaklarını söylerken sohbetin bir saat sonrasında sağ bek transferi neticelendi.Siyah beyazlılar Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezonu Sivasspor'da kiralık geçiren Douglas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.


Abdullah Avcı, Ahmet Kavalcı, Beşiktaş, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:04 Kaynak: DHA
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